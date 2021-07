LIVE Serbia-Italia 63-80, Preolimpico basket in DIRETTA: ultimi dieci minuti. Forza Azzurri! (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA FINISCE IL TERZO QUARTO! L’Italia è avanti di 17 punti a dieci minuti dalla fine! Venti punti per Mannion, 19 per Polonara. Serbi ancora vivi grazie ai 19 punti di Andjusic 63-80 Facile appoggio di Kalinic. 61-80 NICOOOOOOOO MANNIOOOOOOON! TRIPLAAAAAAAA! 61-77 Due liberi di Dobric. 1.20 alla fine del quarto. 59-77 Ancora una tripla di Andjusic. Esplode il palazzetto. 56-77 Tripla di Andjusic. 53-77 Due liberi di Mannion. Italia sul +24. Ancora fallo di Teodosic su Mannion. 53-75 1/2 di Teodosic dalla lunetta. 52-75 Due liberi anche per Mannion. 52-73 Un solo libero per ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL TERZO QUARTO! L’è avanti di 17 punti adalla fine! Venti punti per Mannion, 19 per Polonara. Serbi ancora vivi grazie ai 19 punti di Andjusic 63-80 Facile appoggio di Kalinic. 61-80 NICOOOOOOOO MANNIOOOOOOON! TRIPLAAAAAAAA! 61-77 Due liberi di Dobric. 1.20 alla fine del quarto. 59-77 Ancora una tripla di Andjusic. Esplode il palazzetto. 56-77 Tripla di Andjusic. 53-77 Due liberi di Mannion.sul +24. Ancora fallo di Teodosic su Mannion. 53-75 1/2 di Teodosic dalla lunetta. 52-75 Due liberi anche per Mannion. 52-73 Un solo libero per ...

