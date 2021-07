LIVE Serbia-Italia 36-35, Preolimpico basket in DIRETTA: grande equilibrio a Belgrado (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 36-40 FONTECCHIOOOOOO TRIPLAAAAA! 36-37 Mannion con la penetrazione al ferro. Quattro minuti all’intervallo. 36-35 POLONARA! Tripla importantissima! 36-32 Due liberi di Andjusic, che ha segnato 11 punti solo in questo quarto. 34-32 Ancora uno scatenato Andjusic con la tripla del nuovo vantaggio. 31-32 Super canestro di Fontecchio. 31-30 Tripla dall’angolo di Andjusic e sorpasso serbo. Il ferro “sputa” la tripla ben presa da Ricci. 28-30 Tripla del -2 di Andjusic. 25-30 Pazzesco canestro di Mannion in penetrazione. 25-28 Un solo libero di Dobric. 24-28 Avramovic segna in contropiede dopo lo sfortunato errore di Mannion. Infrazione di 24 ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36-40 FONTECCHIOOOOOO TRIPLAAAAA! 36-37 Mannion con la penetrazione al ferro. Quattro minuti all’intervallo. 36-35 POLONARA! Tripla importantissima! 36-32 Due liberi di Andjusic, che ha segnato 11 punti solo in questo quarto. 34-32 Ancora uno scatenato Andjusic con la tripla del nuovo vantaggio. 31-32 Super canestro di Fontecchio. 31-30 Tripla dall’angolo di Andjusic e sorpasso serbo. Il ferro “sputa” la tripla ben presa da Ricci. 28-30 Tripla del -2 di Andjusic. 25-30 Pazzesco canestro di Mannion in penetrazione. 25-28 Un solo libero di Dobric. 24-28 Avramovic segna in contropiede dopo lo sfortunato errore di Mannion. Infrazione di 24 ...

Italbasket : ???????? La finalissima Sarà Italia-Serbia l'ultimo atto a Belgrado. Domani alle 20.30 gli Azzurri giocheranno per con… - Italbasket : ??Il quintetto di Meo Ecco i 5 Azzurri per la grande sfida alla Serbia. Chi vince, vola a Tokyo! ?????? Live dalle… - ilcirotano : LIVE Serbia-Italia 7-14 al 5’: inizio show per gli azzurri - - zazoomblog : LIVE – Italia-Serbia 23-15 basket finale Preolimpico 2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Italia-Serbia #23-15 #basket… - Fprime86 : RT @SkySport: Italia-Serbia, il risultato in diretta LIVE della finale del Preolimpico ? #ItaliaSerbia Su Sky Sport Uno ? #SkyBasket #SkySp… -