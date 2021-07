LIVE Motocross, GP Italia MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli cerca l’impresa a Maggiora (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59 Tony Cairoli vuole confermare le grandi sensazioni mostrate in Gran Bretagna: il centauro siciliano con un primo ed un terzo posto è risorto dalle ceneri ed è pronto a dare battaglia in ogni circostanza. 12.56 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-1 del Gp d’Italia di MXGP, il mondiale Motocross 2021. La presentazione della gara – Come vedere il Gp d’Italia in tv Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.59vuole confermare le grandi sensazioni mostrate in Gran Bretagna: il centauro siciliano con un primo ed un terzo posto è risorto dalle ceneri ed è pronto a dare battaglia in ogni circostanza. 12.56 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi Gara-1 del Gp d’di, il mondiale2021. La presentazione della gara – Come vedere il Gp d’in tv Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla...

