LIVE Motocross, GP Italia MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli cerca il podio, tra poco gace-2 (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Inizia a piovere a Maggiora. La pista Italiana potrebbe essere più insidiosa rispetto a quella che i protagonisti hanno incontrato nella race-1. 15.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla race-2 del GP d’Italia per quanto riguarda il Mondiale Motocross. Tra pochi minuti si parte! 14.00 La nostra DIRETTA LIVE di Gara-1 del Gp d’Italia del Mondiale Motocross 2021 finisce qui. Grazie per averci seguito e l’appuntamento è per le 16.10 per Gara-2. Un caro saluto e buon proseguimento di ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Inizia a piovere a Maggiora. La pistana potrebbe essere più insidiosa rispetto a quella che i protagonisti hanno incontrato nella race-1. 15.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla race-2 del GP d’per quanto riguarda il Mondiale. Tra pochi minuti si parte! 14.00 La nostradi Gara-1 del Gp d’del Mondiale2021 finisce qui. Grazie per averci seguito e l’appuntamento è per le 16.10 per Gara-2. Un caro saluto e buon proseguimento di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Motocross GP Italia MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli cerca l’impresa a Maggiora - #Motocross #Italia #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Italia MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli cerca l’impresa a Maggiora - #Motocross #Italia #DIRETTA:… - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: comincia Gara-1! - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Gajser vince una Gara-2 emozionante battendo Febvre. Cairoli chiu… - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: vince Tony Cairoli! Classifica del Mondiale -