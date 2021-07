LIVE Motocross, GP Italia MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli agguanta un podio prezioso! Dalle 16.10 gara-2 (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Dodicesima posizione per Ivo Monticelli che ha condotto una gara lineare. Rimonta dalla 21° alla 18° posizione Alessandro Lupino dopo aver bucato completamente la partenza. 13.52 Il francese è partito alla grande ed ha vinto questa gara in un luogo che gli è estremamente grato: nel 2015 vinse a Maggiora arrivando al traguardo con il manubrio piegato. Secondo un Prado costante, bene Cairoli che è ancora sul podio. Quarto Coldenhoff, quinto un Gajser sottotono. Ottima rimonta per Herlings dopo l’errore: sesta posizione. VINCE ROMAIN FEBVRE!! ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 Dodicesima posizione per Ivo Monticelli che ha condotto unalineare. Rimonta dalla 21° alla 18° posizione Alessandro Lupino dopo aver bucato completamente la partenza. 13.52 Il francese è partito alla grande ed ha vinto questain un luogo che gli è estremamente grato: nel 2015 vinse a Maggiora arrivando al traguardo con il manubrio piegato. Secondo un Prado costante, beneche è ancora sul. Quarto Coldenhoff, quinto un Gajser sottotono. Ottima rimonta per Herlings dopo l’errore: sesta posizione. VINCE ROMAIN FEBVRE!! ...

