LIVE Motocross, GP Italia MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli agguanta un doppio podio cruciale per la classifica Mondiale! (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. Appuntamento a metà luglio in Olanda per un nuovo evento da non perdere con il Mondiale Motocross 2021. Un saluto a tutti! 16.56 Il campionato resta più che mai interessante dopo tre competizioni. Cairoli ha dato spettacolo nel giardino di casa ed è pronto a confermarsi nei prossimi appuntamenti. 16.54 La classifica del Mondiale dopo tre eventi: 1 243 Gajser, Tim SLO HON 124 25-25 18-25 16-15

