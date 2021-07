LIVE Motocross, GP Italia MXGP in DIRETTA: comanda Febvre, terzo Cairoli! (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -21 Gajser adesso preme per sorpassare Coldenhoff, ma non riesce a prendersi la quarta posizione! -22 Sono rimasti imbottigliati dietro a Coldenhoff, Gajser e Herlings! Rispettivamente sono quinto e sesto e ci stanno mettendo troppo a passare l’olandese, perdendo terreno sulla testa. -24 Adesso il giro fucsia è di Febvre! Non riesce a tenere questo ritmo Tony Cairoli che rimane in terza piazza. -25 GIRO VELOCE PER JORGE PRADO! Lo spagnolo si fa vedere negli specchietti di Febvre! -26 Non è partito benissimo invece Alessandro Lupino che è in 21° posizione. Ivo Monticelli è ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-21 Gajser adesso preme per sorpassare Coldenhoff, ma non riesce a prendersi la quarta posizione! -22 Sono rimasti imbottigliati dietro a Coldenhoff, Gajser e Herlings! Rispettivamente sono quinto e sesto e ci stanno mettendo troppo a passare l’olandese, perdendo terreno sulla testa. -24 Adesso il giro fucsia è di! Non riesce a tenere questo ritmo Tony Cairoli che rimane in terza piazza. -25 GIRO VELOCE PER JORGE PRADO! Lo spagnolo si fa vedere negli specchietti di! -26 Non è partito benissimo invece Alessandro Lupino che è in 21° posizione. Ivo Monticelli è ...

Advertising

infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: comincia Gara-1! - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Gajser vince una Gara-2 emozionante battendo Febvre. Cairoli chiu… - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: vince Tony Cairoli! Classifica del Mondiale - zazoomblog : LIVE Motocross MXGP GP Gran Bretagna in DIRETTA: vince Tony Cairoli! Classifica del Mondiale - #Motocross… - zazoomblog : LIVE Motocross MXGP GP Gran Bretagna in DIRETTA: Gajser vince una Gara-2 emozionante battendo Febvre. Cairoli chiud… -