LIVE Motocross, GP Italia MXGP in DIRETTA: comanda Febvre, Cairoli difende la terza posizione! (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -12 Gara veramente molto stancante per tutti, il tracciato è molto impegnativo e molto tecnico: è fondamentale rimanere in corda dal punto di vista fisico. -13 Intanto Alessandro Lupino è riuscito a rientrare in zona punti recuperando due posizioni: dalla ventunesima alla diciannovesima piazza. -14 Sta mantenendo una grande concentrazione e una certa lucidità Romain Febvre che sa come gestire queste situazioni in testa alla gara. -16 ATTENZIONE, ERRORE PER JEFFREY HERLINGS! Si è fermato per qualche secondo l’olandese a causa di una caduta e adesso da sesto è decimo, davanti al nostro Ivo ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-12 Gara veramente molto stancante per tutti, il tracciato è molto impegnativo e molto tecnico: è fondamentale rimanere in corda dal punto di vista fisico. -13 Intanto Alessandro Lupino è riuscito a rientrare in zona punti recuperando due posizioni: dalla ventunesima alla diciannovesima piazza. -14 Sta mantenendo una grande concentrazione e una certa lucidità Romainche sa come gestire queste situazioni in testa alla gara. -16 ATTENZIONE, ERRORE PER JEFFREY HERLINGS! Si è fermato per qualche secondo l’olandese a causa di una caduta e adesso da sesto è decimo, davanti al nostro Ivo ...

Advertising

infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: comincia Gara-1! - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Gajser vince una Gara-2 emozionante battendo Febvre. Cairoli chiu… - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: vince Tony Cairoli! Classifica del Mondiale - zazoomblog : LIVE Motocross MXGP GP Gran Bretagna in DIRETTA: vince Tony Cairoli! Classifica del Mondiale - #Motocross… - zazoomblog : LIVE Motocross MXGP GP Gran Bretagna in DIRETTA: Gajser vince una Gara-2 emozionante battendo Febvre. Cairoli chiud… -