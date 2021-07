LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma in DIRETTA: Marcell Jacobs secondo nei 100 dei grandi (10?05)! (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL 2° POSTO DI Jacobs 17.56: Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime tappe della Diamond League, buona serata 17.55: Si chiude qui la quinta tappa della Diamond League. Marcell Jacobs con 1 metro di vetro contro ha chiuso la sua gara in 10?05, al secondo posto alle spalle di Baker. Risyultati di spicco: il record personale di Femke Bol nei 400 ostacoli, il 2.03 di Mahuchikh nell’alto e il 47?33, record sudamericano di Dos Santos nei 400 ostacoli 17.53: ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL 2° POSTO DI17.56: Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime tappe della, buona serata 17.55: Si chiude qui la quinta tappa dellacon 1 metro di vetro contro ha chiuso la sua gara in 10?05, alposto alle spalle di Baker. Risyultati di spicco: il record personale di Femke Bol nei 400 ostacoli, il 2.03 di Mahuchikh nell’alto e il 47?33, record sudamericano di Dos Santos nei 400 ostacoli 17.53: ...

