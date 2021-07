LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma in DIRETTA: Marcell Jacobs secondo nei 100 dei grandi (10?05)! Vola Femke Bol nei 400 ostacoli! Attesa per Jacobs (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42: Altra gara Attesa al via tra poco, il disco maschile con Dacres (Jam), Jasinski (Ger), Rose (Sam), Gudzius (Ltu), Weissheidinger (Aut), Pettersson (Swe), Ceh (Slo), Stahl (Swe) 16.41: Doppio errore per Mahuchikh a 2.07, record ucraino 16.40: Nel lungo donne in testa Lukyanenkova con 6.65, secondo posto per Spanovic con 6.64, terzo per Mihambo con 6.52 quando è finito il primo round di salti 16.39: Nell’asta Duplantis supera 5.82 al primo tentativo, Lisek supera questa misura al secondo tentativo 16.38: A Jacobs è mancato ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42: Altra garaal via tra poco, il disco maschile con Dacres (Jam), Jasinski (Ger), Rose (Sam), Gudzius (Ltu), Weissheidinger (Aut), Pettersson (Swe), Ceh (Slo), Stahl (Swe) 16.41: Doppio errore per Mahuchikh a 2.07, record ucraino 16.40: Nel lungo donne in testa Lukyanenkova con 6.65,posto per Spanovic con 6.64, terzo per Mihambo con 6.52 quando è finito il primo round di salti 16.39: Nell’asta Duplantis supera 5.82 al primo tentativo, Lisek supera questa misura altentativo 16.38: Aè mancato ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Stoccolma in DIRETTA: Marcell Jacobs cerca l’acuto nei 100 metri! - #Atletica… - WooorldOrder21 : RT @SOItalia: ?? Da oggi si parte!!! Tra un'ora esatta iniziano le gare in streaming degli Smart Games 2.1! Apriamo con l' Atletica. Stay tu… - SOItalia : ?? Da oggi si parte!!! Tra un'ora esatta iniziano le gare in streaming degli Smart Games 2.1! Apriamo con l' Atletic… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Oslo 2021 in DIRETTA: Desalu quarto nei 200. Ta Lou domina i 100 con 10?90! Warholm vu… - sportli26181512 : Atletica, doppio appuntamento LIVE su Sky: Si parte oggi con la settima tappa del Continental Tour con un atleta az… -