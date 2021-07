LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma in DIRETTA: Marcell Jacobs cerca l’acuto nei 100 metri! (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32: Tante le stelle iscritte nel pomeriggio di grande Atletica Bauhaus-Galan, edizione 2021 e spettacolo assicurato nell’appuntamento che vede al via alcune delle grandi star internazionali. 14.30: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Diamond League 2021 in programma a Stoccolma in Svezia. La cronaca della tappa di Oslo della Diamond League – I convocati dell’Italia ai Giochi Olimpici – Orari, tv, programma, streaming ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32: Tante le stelle iscritte nel pomeriggio di grandeBauhaus-Galan, edizione 2021 e spettacolo assicurato nell’appuntamento che vede al via alcune delle grandi star internazionali. 14.30: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alladella quinta tappa della2021 in programma ain Svezia. La cronaca della tappa di Oslo della– I convocati dell’Italia ai Giochi Olimpici – Orari, tv, programma, streaming ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Stoccolma in DIRETTA: Marcell Jacobs cerca l’acuto nei 100 metri! - #Atletica… - WooorldOrder21 : RT @SOItalia: ?? Da oggi si parte!!! Tra un'ora esatta iniziano le gare in streaming degli Smart Games 2.1! Apriamo con l' Atletica. Stay tu… - SOItalia : ?? Da oggi si parte!!! Tra un'ora esatta iniziano le gare in streaming degli Smart Games 2.1! Apriamo con l' Atletic… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Oslo 2021 in DIRETTA: Desalu quarto nei 200. Ta Lou domina i 100 con 10?90! Warholm vu… - sportli26181512 : Atletica, doppio appuntamento LIVE su Sky: Si parte oggi con la settima tappa del Continental Tour con un atleta az… -