L'Italia vola a Tokyo 2020! Capolavoro contro la Serbia (Di domenica 4 luglio 2021) BELGRADO (Serbia) - Pazzesca Italia! A Belgrado i ragazzi di Meo Sacchetti annientano la Serbia e si prendono con voglia, determinazione e talento un posto per le prossime Olimpiadi a Tokyo. Serata ...

mauroberruto : Impresa STRATOSFERICA dell’ #italbasket! Demolendo a #Belgrado la #Serbia vice-campione olimpica, l’#Italia vola a… - Agenzia_Ansa : L'Italbasket stacca il pass per i giochi olimpici di Tokyo. Nella finale del torneo preolimpico di Belgrado gli azz… - Coninews : ITALIA SEI MAGNIFICA ?? A #EURO2020 continuano le notti magiche per gli azzurri! La Nazionale di Mancini batte il B… - rmolinari64 : Meravigliosa Italia del basket: batte la Serbia 102-95 e vola alle Olimpiadi - Labellasospesa : RT @Agenzia_Ansa: L'Italbasket stacca il pass per i giochi olimpici di Tokyo. Nella finale del torneo preolimpico di Belgrado gli azzurri c… -