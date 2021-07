L’Italia travolge la Serbia, azzurri alle Olimpiadi dopo diciassette anni (Di domenica 4 luglio 2021) L’ultima volta, ad Atene nel 2004, c’erano in campo Basile e Pozzecco, Marconato e Soragna, Galanda e Bulleri. Arrivò un incredibile argento olimpico contro un’inarrestabile argentina dopo una semifinale passata a travolgere la Lituania in una partita a chi segnava più triple. Sarebbero passati sedici anni, avremmo visto una prima scelta italiana nella Nba nel InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 4 luglio 2021) L’ultima volta, ad Atene nel 2004, c’erano in campo Basile e Pozzecco, Marconato e Soragna, Galanda e Bulleri. Arrivò un incredibile argento olimpico contro un’inarrestabile argentinauna semifinale passata are la Lituania in una partita a chi segnava più triple. Sarebbero passati sedici, avremmo visto una prima scelta italiana nella Nba nel InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

CorSport : La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ?? Mister #Italia ?? L'#Inghilterra travolge #Sheva ?? #Arbitri, al via l… - infobetting : L’Italia travolge la Serbia, azzurri alle Olimpiadi dopo diciassette anni - apaztabora : RT @CorSport: La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ?? Mister #Italia ?? L'#Inghilterra travolge #Sheva ?? #Arbitri, al via l'era di #R… - dolores20943592 : RT @GeMa7799: 'Draghi ipocrita'. La Meloni travolge il premier: quel documento firmato che non va giù a Fratelli d'Italia.. presenterò un a… - Mariang47614228 : RT @GeMa7799: 'Draghi ipocrita'. La Meloni travolge il premier: quel documento firmato che non va giù a Fratelli d'Italia.. presenterò un a… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia travolge Basket, preolimpico: l'Italia travolge la Repubblica Dominicana e vola in finale la Repubblica