L'Italbasket torna alle Olimpiadi, Petrucci "Finalmente" (Di domenica 4 luglio 2021) BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – L'Italbasket approda alle Olimpiadi dopo 17 anni. Gli azzurri di Meo Sacchetti hanno vinto il torneo preolimpico battendo nettamente in finale la Serbia con il punteggio di 102-95 all'Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado. Questi i parziali per gli azzurri: 28-22, 57-45, 80-63. Top scorer Nico Mannion con 24 punti, poi Achille Polonara con 22, Simone Fontecchio con 21, Alessandro Tonut con 15. Gara mai in discussione, con i padroni di casa una sola volta in vantaggio per tutto il match (31-30 al 12'30") e con gli azzurri avanti anche di 24 in due occasioni nel terzo quarto (73-49 e 77-53).

