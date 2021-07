L'Italbasket fa l'impresa contro la Serbia e si regala le Olimpiadi (Di domenica 4 luglio 2021) AGI - L'Italbasket fa l'impresa e strappa il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 superando la fortissima Serbia, a Belgrado, con il punteggio di 102-95. Gli Azzurri tornano così ai Giochi Olimpici dopo 17 anni (e la medaglia d'argento conquistata ad Atene nella finale persa contro l'Argentina) e per la tredicesima volta nella storia. I ragazzi di Meo Sacchetti, nella tana dei lupi balcanici, hanno sfoderato una prova maiuscola segnando a ripetizione, soprattutto da tre punti, e mettendo in campo un atteggiamento difensivo fatto di grande intensità e attenzione. La Serbia, una delle ... Leggi su agi (Di domenica 4 luglio 2021) AGI - L'fa l'e strappa il pass per ledi Tokyo 2020 superando la fortissima, a Belgrado, con il punteggio di 102-95. Gli Azzurri tornano così ai Giochi Olimpici dopo 17 anni (e la medaglia d'argento conquistata ad Atene nella finale persal'Argentina) e per la tredicesima volta nella storia. I ragazzi di Meo Sacchetti, nella tana dei lupi balcanici, hanno sfoderato una prova maiuscola segnando a ripetizione, soprattutto da tre punti, e mettendo in campo un atteggiamento difensivo fatto di grande intensità e attenzione. La, una delle ...

