Liquido rosso dagli occhi di una madonnina. Le analisi: “Non è sangue”. Ma il sindaco vuole parlare col vescovo e fare nuovi esami (Di domenica 4 luglio 2021) dagli occhi della statua dell’Immacolata Concezione, in un giardino di San Gregorio d’Ippona, in provincia di Vibo Valentia, non è sangue. E’ il risultato, sia pure non ancora ufficializzato, delle analisi di laboratorio, effettuate all’istituto Salus-Mangialavori. A notare la presenza del Liquido rosso sceso dagli occhi della statuetta, alta 50 centimetri, era stata la badante della proprietaria dell’abitazione, una signora di 99 anni, la più anziana del paese calabrese che conta poco più di 2500 anime. Il sindaco Pasquale Farfaglia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021)della statua dell’Immacolata Concezione, in un giardino di San Gregorio d’Ippona, in provincia di Vibo Valentia, non è. E’ il risultato, sia pure non ancora ufficializzato, delledi laboratorio, effettuate all’istituto Salus-Mangialavori. A notare la presenza delscesodella statuetta, alta 50 centimetri, era stata la badante della proprietaria dell’abitazione, una signora di 99 anni, la più anziana del paese calabrese che conta poco più di 2500 anime. IlPasquale Farfaglia, ...

Advertising

Texasexpatriate : ancora con ste truffe. se c'e' un dio che parli per se' non si sente perche' non c'e' Vibo Valentia, la Madonna… - xissur2 : @EureosCriss Mah. Ricordo vago di uno zuccherino con un liquido rosso. Antipolio credo. - AnsaCalabria : Madonna 'piange' nel vibonese, avviati accertamenti. Su statuetta liquido rosso. Sindaco, mette una certa soggezion… - Storyteller_eva : @gio_colfer Quando lilith fa abbassare l'at field a tutti e loro diventano quel liquido arancione e si arriva a for… - abreazione : il prossimo album lo apro così mi faccio fare il tappeto rosso con l'album che emerge dall'azoto liquido magari lo… -