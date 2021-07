L'infortunio di Spinazzola complica i piani di mercato del Napoli: il motivo (Di domenica 4 luglio 2021) Il calciomercato estivo vedrà una girandola di terzini. Sono tanti i club di Serie A alla ricerca di laterali, in particolare abili sulla fascia sinistra. Il Napoli è sicuramente tra le squadre che dovrà rinforzare la propria corsia mancina. Il nome di Emerson Palmieri è quello che più stuzzica la fantasia del club partenopeo, ma acquistare l'italo-brasiliano sarà complicato, anche a causa della folta concorrenza che c'è sul giocatore. Oltre all'Inter, infatti, un'altra squadra pare stia pensando al terzino del Chelsea: la Roma di Mourinho. I giallorossi sono costretti a tornare sul calciomercato a causa ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 luglio 2021) Il calcioestivo vedrà una girandola di terzini. Sono tanti i club di Serie A alla ricerca di laterali, in particolare abili sulla fascia sinistra. Ilè sicuramente tra le squadre che dovrà rinforzare la propria corsia mancina. Il nome di Emerson Palmieri è quello che più stuzzica la fantasia del club partenopeo, ma acquistare l'italo-brasiliano saràto, anche a causa della folta concorrenza che c'è sul giocatore. Oltre all'Inter, infatti, un'altra squadra pare stia pensando al terzino del Chelsea: la Roma di Mourinho. I giallorossi sono costretti a tornare sul calcioa causa ...

