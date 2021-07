Lille: Claudio Ranieri vicino alla panchina (Di domenica 4 luglio 2021) Potrebbero esserci i neo campioni di Francia del Lille nel futuro di Claudio Ranieri. Dopo aver salutato la Sampdoria, il tecnico romano sarebbe pronto all’ennesima avventura straniera della sua lunga carriera, questa volta in terra transalpina. Il Lille vuole Claudio Ranieri? I campioni di Francia avevano inizialmente puntato su Patrick Vieira, che ha scelto però di accasarsi al Crystal Palace in Premier League. Da qui la decisione di virare sul tecnico italiano, che tra l’altro ha già allenato in Francia nella stagione 2017-2018 alla guida del Nantes. I contatti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021) Potrebbero esserci i neo campioni di Francia delnel futuro di. Dopo aver salutato la Sampdoria, il tecnico romano sarebbe pronto all’ennesima avventura straniera della sua lunga carriera, questa volta in terra transalpina. Ilvuole? I campioni di Francia avevano inizialmente puntato su Patrick Vieira, che ha scelto però di accasarsi al Crystal Palace in Premier League. Da qui la decisione di virare sul tecnico italiano, che tra l’altro ha già allenato in Francia nella stagione 2017-2018guida del Nantes. I contatti ...

apuntobracco : Secondo @lequipe, Claudio #Ranieri è il tecnico in pole per la sostituzione di Cristophe #Galtier sulla panchina de… - AConan_Doyle : Claudio Ranieri vicino alla panchina del Lille - FiorentinaUno : EX VIOLA, Claudio Ranieri: vicino il suo approdo al Lille campione di Francia - - Henrikatuci2001 : Claudio #Ranieri è ancora l'obiettivo principale del #Lille come nuovo allenatore. Pronto contratto fino al 2023. #Calciomercato - infoitsport : Claudio Ranieri rivede la Champions: accordo a un passo col Lille -