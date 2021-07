Licenziati con una mail 152 lavoratori. La Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto chiude senza preavviso, annunciata mobilitazione (Di domenica 4 luglio 2021) Licenziati con una mail. È successo ai 152 lavoratori della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e Brianza. La storica fabbrica di Ruote d’acciaio ha chiuso lo stabilimento e lo ha comunicato ai suoi dipendenti con un breve messaggio alla fine del turno pomeridiano. L’azienda, di proprietà del fondo americano Quantum Capital Partner, ha giustificato questa decisione inaspettata con la crisi perdurante dello stabilimento aggravatasi nei mesi di pandemia. Messi in ferie e in permesso retribuito fino alla chiusura definitiva dello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021)con una. È successo ai 152delladi, in provincia di Monza e Brianza. La storica fabbrica did’acciaio ha chiuso lo stabilimento e lo ha comunicato ai suoi dipendenti con un breve messaggio alla fine del turno pomeridiano. L’azienda, di proprietà del fondo americano Quantum Capital Partner, ha giustificato questa decisione inaspettata con la crisi perdurante dello stabilimento aggravatasi nei mesi di pandemia. Messi in ferie e in permesso retribuito fino alla chiusura definitiva dello ...

