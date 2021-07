Le varianti fanno tremare le Marche, Saltamartini: 'All'appello mancheranno 300mila persone non vaccinate, ho paura per gli ospedali' (Di domenica 4 luglio 2021) ANCONA Si sta avvicinando la data X per la fine della campagna vaccinale anti Covid nelle Marche e la conseguente chiusura degli hub allestiti nelle cinque province. L'assessore regionale alla Sanità, ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 4 luglio 2021) ANCONA Si sta avvicinando la data X per la fine della campagna vaccinale anti Covid nellee la conseguente chiusura degli hub allestiti nelle cinque province. L'assessore regionale alla Sanità, ...

