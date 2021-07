L’attrice di Loki Sophia Di Martino sarà il nuovo Doctor Who? “Serie tv molto simili, non ci ho mai pensato” (Di domenica 4 luglio 2021) Sophia Di Martino è diventata un’attrice piuttosto popolare dopo la sua apparizione nella Serie Disney+ Loki. E grazie allo show Marvel potrebbe ottenere il ruolo di protagonista in Doctor Who? Da un po’ di tempo circolano voci secondo cui Jodie Whittaker lascerà il timone del TARDIS al termine della tredicesima stagione, che sarebbe anche la sua terza nei panni del Signore del Tempo. Ci sono state molte presunte voci su chi la sostituirà, e tra i nomi proposti c’è anche quello di Sophia Di Martino. In un’intervista concessa a Radio Times, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 luglio 2021)Diè diventata un’attrice piuttosto popolare dopo la sua apparizione nellaDisney+. E grazie allo show Marvel potrebbe ottenere il ruolo di protagonista in? Da un po’ di tempo circolano voci secondo cui Jodie Whittaker lascerà il timone del TARDIS al termine della tredicesima stagione, che sarebbe anche la sua terza nei panni del Signore del Tempo. Ci sono state molte presunte voci su chi la sostituirà, e tra i nomi proposti c’è anche quello diDi. In un’intervista concessa a Radio Times, ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Loki, Sophia Di Martino mamma sul set: l'attrice svela le modifiche al costume (FOTO)… - francimaximoff : in più l'attrice che interpreta sif risulta nel cast di loki ?? - PERFECTN0WX : adoro l'attrice di loki è di origini italiane se non ho capito male - llyfrausandrain : mia nonna stava guardando la mia rivista di Loki e ha scambiato un'attrice che fa l'agente della TVA per Michael Jackson ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? «Non chiamatemi Lady Loki»: l’attrice Sophia Di Martino rifiuta la definizione e spiega il motivo… -