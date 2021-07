La tv non funzionerà più? 100 euro per quella nuova: ecco come ottenerli (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto, dovranno trascorrere 15 giorni, dopodiché tutti potranno usufruire del bonus, fino ad esaurimento del fondo stanziato (circa 250 milioni di ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto, dovranno trascorrere 15 giorni, dopodiché tutti potranno usufruire del bonus, fino ad esaurimento del fondo stanziato (circa 250 milioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : non funzionerà La tv non funzionerà più? 100 euro per quella nuova: ecco come ottenerli Si avvicina il primo step per il passaggio al digitale terrestre di nuova generazione (settembre 2021) ed i ministeri dell'Economia e dello Sviluppo economico hanno messo a punto il decreto attuativo ...

Castelluccio off limits dalle Marche, in bar e ristoranti è il deserto: 'Sembra una giornata di novembre' Non è giusto né per i commercianti " conclude " né per i turisti". La prima decade di luglio offre ... In sintesi, il tutto funzionerà solo dal versante umbro.

