La tragedia accaduta a Novelda Aspe | nei pressi della città di Alicante

(Di domenica 4 luglio 2021) Per gli occupanti del veicolo non c'è stato scampo, i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare ore per estrarre i corpi dilaniati dalle lamiere Disastro ferroviario, diversi ragazzi morti tra le lamiere su Donne Magazine.

Advertising

iltirreno : La tragedia è accaduta all'interno dell'Istituto pratese di radiodiagnostica Alliance Medical di viale Marconi - IlTirrenoPrato : La tragedia è accaduta all'interno dell'Istituto pratese di radiodiagnostica Alliance Medical di viale Marconi. Due… - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: La tragedia di Lenno Ecco perchè è accaduta - laprovinciadico : La tragedia di Lenno Ecco perchè è accaduta - castelPao : Domenica 27 giugno, presso il Tempio Centrale di via Guastalla si è tenuta una sentita cerimonia in ricordo della t… -

Ultime Notizie dalla rete : tragedia accaduta

Incidente Carbonia, altre situazionia Mondragone , comune in provincia di Caserta, dove ... La vicenda èlungo la Domiziana. Pina Misso ha perso la vita : si trovava in zona per ...La secondaa Verzuolo, intorno alle 10.30 di questa mattina, domenica 4 luglio: Un'auto si è schiantata contro il muro di una chiesa e il conducente Luca Pittavino, 36 anni, di ...Qualche foto con il piccolo appena dato alla luce tra le braccia di sua madre. Poi la tragedia. Poggiomarino è sotto choc per la notizia della scomparsa di Clara, una giovane donna di 35 anni, morta p ...Tratto in salvo Valerio Zolla, 27 anni, originario della provincia di Novara. E' ricoverato all'ospedale di Zermatt, in Svizzera ...