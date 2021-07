La terra dei figli, Leon de la Vallée: “Non ho voluto controfigure: fare un film come questo era il mio sogno” (Di domenica 4 luglio 2021) La video intervista a Leon de la Vallée, in arte Leon Faun, protagonista di La terra dei figli di Claudio Cupellini, presentato a Taormina 67: il film tratto dal graphic novel di Gipi è il suo esordio cinematografico. Occhi grandi, che guardano tutto con attenzione: Leon de la Vallée è nato nel 2001 ma è molto più maturo e consapevole di tanti che hanno il doppio dei suoi anni. questo è il suo momento: è appena uscito l'album di esordio C'era una volta, che firma con il nome d'arte di Leon Faun, e il film ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 luglio 2021) La video intervista ade la, in arteFaun, protagonista di Ladeidi Claudio Cupellini, presentato a Taormina 67: iltratto dal graphic novel di Gipi è il suo esordio cinematografico. Occhi grandi, che guardano tutto con attenzione:de laè nato nel 2001 ma è molto più maturo e consapevole di tanti che hanno il doppio dei suoi anni.è il suo momento: è appena uscito l'album di esordio C'era una volta, che firma con il nome d'arte diFaun, e il...

Advertising

Corriere : Immobile a terra, l’Italia segna e lui si rialza: le risate dei commentatori inglesi - WeCinema : Dalla Francia ‘L’Agente speciale OS 117’ con #JeanDujardin; il ritorno di #PeterRabbit2; due film dal Taormina Film… - rubio_chef : Israele sostiene che gli ebrei vivessero in terra di Palestina ancor prima dei dinosauri. Chiedo conferma - GCMuzzarelli : RT @ItalyExpo2020: L'#innovazione dei progetti delle #Università e le diverse espressioni del mondo produttivo, sociale e culturale: la par… - zazoomblog : The Race of Made in Italy e la giornata speciale nella terra dei motori - #Italy #giornata #speciale #nella -

Ultime Notizie dalla rete : terra dei Papa Francesco al Gemelli per un intervento chirurgico: all'Angelus l'annuncio del viaggio in Ungheria La maggior parte dei pazienti è asintomatica, ma possono anche manifestarsi sintomi come febbre e dolore addominale. Questa mattina l'Angelus e l'annuncio del viaggio in Ungheria Papa Francesco ...

date e biglietti dei concerti del gruppo di Gaetano Curreri Ecco quali sono le date dei concerti che terrà il gruppo e dove acquistare i biglietti per poter partecipare agli eventi. concerto Gli Stadio annunciano la nuova tournée 2021 Stabiliamo un contatto è ...

La terra dei figli, un cupo postapocalittico sulle colpe dei padri Wired Italia Ai domiciliari, spacciava dalla finestra di casa: arrestato un pusher Spacciatore nelle rete dei Falchi a Taranto. Da qualche giorno gli agenti avevano posto sotto osservazione un pregiudicato tarantino di 40 anni che, pur essendo agli arresti ...

Europei, Barella: «Cercheremo di rendere orgoglioso Spinazzola» «Segnare è sempre una grande emozione, riuscirci all'Europeo è ancora più bello. Per me conta ma è ancora più importante se serve ad aiutare la squadra» ...

La maggior partepazienti è asintomatica, ma possono anche manifestarsi sintomi come febbre e dolore addominale. Questa mattina l'Angelus e l'annuncio del viaggio in Ungheria Papa Francesco ...Ecco quali sono le dateconcerti che terrà il gruppo e dove acquistare i biglietti per poter partecipare agli eventi. concerto Gli Stadio annunciano la nuova tournée 2021 Stabiliamo un contatto è ...Spacciatore nelle rete dei Falchi a Taranto. Da qualche giorno gli agenti avevano posto sotto osservazione un pregiudicato tarantino di 40 anni che, pur essendo agli arresti ...«Segnare è sempre una grande emozione, riuscirci all'Europeo è ancora più bello. Per me conta ma è ancora più importante se serve ad aiutare la squadra» ...