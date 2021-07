La salute di Papa Francesco | dalla sciatalgia alla cataratta

(Di domenica 4 luglio 2021) L’intervento chirurgico cui viene sottoposto al Policlinico Gemelli per una stenosi diverticolare sintomatica del colon arriva perin un quadro dicomplessivamente buono per un uomo di 84, anche se non sono mancati nella sua esistenza problemi di natura sanitaria, come l’operazione al polmone subita da ragazzo, poi la ricorrentee, un paio d’anni fa, l’operazione. L’OPERAZIONE AL POLMONE - All’età di 21 anni, in seguito a una grave forma di polmonite, a Jorge Mario Bergoglio venne asportato a Buenos Aires il lobo superiore del polmone destro ...

Gli aggiornamenti sulladi Francesco sono in in evidenza anche sui siti della Bbc, del ...come sia la prima volta che il pontefice viene ricoverato in ospedale da quando è diventato. "Più ...- - > Leggi Anche Roma,Francesco al Policlinico Gemelli per un intervento chirurgico Una patologia benigna - Il numero dei diverticoli può variare da alcune unità fino a diverse centinaia. La ...L’intervento chirurgico cui oggi viene sottoposto al Policlinico Gemelli per per una stenosi diverticolare sintomatica del colon arriva per papa Francesco in un quadro di salute complessivamente buono ...“Questo pomeriggio Sua Santità Papa Francesco si è recato presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sin ...