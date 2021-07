La ricostruzione delle ore di paura della mamma di Chiara: "Ho chiamato il suo assassino e mi ha mentito" (Di domenica 4 luglio 2021) “Nel primo ci sono loro due che salgono. Quando Chiara si gira due volte verso casa è con me che sta parlando. Le stavo dicendo di non fare tardi, che doveva portare fuori il cane”. Non si dà pace la mamma di Chiara Gualzetti, la giovane uccisa a coltellate da un suo coetaneo. In un’intervista al Corriere la donna spiega: “Mi crede se le dico che sto ancora aspettando che torni a casa? Forse sto impazzendo. Mi ritrovo a pensare che da un momento all’altro tornerà, mi prenderà un po’ in giro come faceva sempre e si metterà a giocare con il cane”. Un dolore insopportabile quello di mamma Giusy, 56 anni, “era la mia unica ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 luglio 2021) “Nel primo ci sono loro due che salgono. Quandosi gira due volte verso casa è con me che sta parlando. Le stavo dicendo di non fare tardi, che doveva portare fuori il cane”. Non si dà pace ladiGualzetti, la giovane uccisa a coltellate da un suo coetaneo. In un’intervista al Corriere la donna spiega: “Mi crede se le dico che sto ancora aspettando che torni a casa? Forse sto impazzendo. Mi ritrovo a pensare che da un momento all’altro tornerà, mi prenderà un po’ in giro come faceva sempre e si metterà a giocare con il cane”. Un dolore insopportabile quello diGiusy, 56 anni, “era la mia unica ...

La ricostruzione delle ore di paura della mamma di Chiara: "Ho chiamato il suo assassino e mi ha mentito" La mamma di Chiara Gualzetti, la giovane uccisa a coltellate da un suo coetaneo: "Gli ho detto: abbi pazienza: sei andato via con lei, tu sei tornato a casa e mia figlia no. Dov'è? Mi ha risposto che ...

