La nuova casa di Elon Musk? Un prefabbricato in affitto da 50.000 dollari (Di domenica 4 luglio 2021) Quando ci immaginiamo la quotidianità degli uomini più ricchi del mondo come Elon Musk (e lo facciamo tutti) la nostra mente li dipinge sempre in case strepitose, enormi, piene di preziosissimi oggetti. Diciamo che, per chi ha vissuto gli anni Ottanta, le nostre visioni di ultramiliardari non possono allontanarsi troppo dai ricordi degli spazi immensi della magione dei Carrington di Dinasty e, in versione un po' più cowboy, del mitico Southfork Ranch di Dallas. Bene, il patron di Tesla, che ha da poco compiuto 50 anni, ci ha abituati invece ad una figura di miliardario molto particolare e unica. Dai suoi tweet su Baby Shark e Cyberpunk 2077, al suo ... Leggi su gqitalia (Di domenica 4 luglio 2021) Quando ci immaginiamo la quotidianità degli uomini più ricchi del mondo come(e lo facciamo tutti) la nostra mente li dipinge sempre in case strepitose, enormi, piene di preziosissimi oggetti. Diciamo che, per chi ha vissuto gli anni Ottanta, le nostre visioni di ultramiliardari non possono allontanarsi troppo dai ricordi degli spazi immensi della magione dei Carrington di Dinasty e, in versione un po' più cowboy, del mitico Southfork Ranch di Dallas. Bene, il patron di Tesla, che ha da poco compiuto 50 anni, ci ha abituati invece ad una figura di miliardario molto particolare e unica. Dai suoi tweet su Baby Shark e Cyberpunk 2077, al suo ...

