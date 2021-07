La madre di Chiara ricostruisce le ricerche: “Ho chiamato il suo assassino, mi ha mentito” (Di domenica 4 luglio 2021) La madre di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa da un coetaneo a Monteveglio, in provincia di Bologna, ha parlato al telefono con l’assassino della figlia nelle ore in cui risultava ancora scomparsa. Lo ha diChiarato in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha raccontato dettagli sul giorno e mezzo passato a cercare la ragazza, uccisa a poche centinaia di metri da casa da un 16enne con cui era già uscita in precedenza, ma con cui non aveva una relazione sentimentale. “Pensavo si fossero appartati, nascosti, magari per darsi bacetti, cose da ragazzini. Erano già usciti assieme qualche volta: un gelato, due ... Leggi su tpi (Di domenica 4 luglio 2021) LadiGualzetti, la 15enne uccisa da un coetaneo a Monteveglio, in provincia di Bologna, ha parlato al telefono con l’della figlia nelle ore in cui risultava ancora scomparsa. Lo ha dito in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha raccontato dettagli sul giorno e mezzo passato a cercare la ragazza, uccisa a poche centinaia di metri da casa da un 16enne con cui era già uscita in precedenza, ma con cui non aveva una relazione sentimentale. “Pensavo si fossero appartati, nascosti, magari per darsi bacetti, cose da ragazzini. Erano già usciti assieme qualche volta: un gelato, due ...

Advertising

universosa_ : 2021 e una persona, perché Chiara Ferragni è prima di tutto una persona, sotto un proprio post in costume deve trov… - nonsproloquiare : conversazione poco chiara appena avvenuta: ho detto a mia madre che da mesi mi si continua a sfaldare senza motivo… - cmq_chiara : RT @LokiSnape: Comunque che benedizione avere in famiglia letteralmente nessuno che capisca davvero l'inglese, prima ero in doccia ed è ent… - amat7374 : Comunque io rimango sempre più basita da chi ama Giuly e Pier e segue parenti e affini… le persone si seguono per s… - teeaahtee : @divianadyeus Da quando se una donna è madre deve uscire coperta fino alla testa? Ma questi non hanno davvero di me… -