(Di domenica 4 luglio 2021) Aspettando la gravidanza di, c’è un dettaglio che rivela il vero nome della nascitura: saràla e. È quanto si evince dalla targa per la culla (o per la stanza) fatta preparare da Antonino Spinalbese: c’è scritto proprio. A meno di un clamoroso errore di stampa, cosa che non ci auguriamo, vediamo qual è l’etimologia del nomee perchéha deciso di chiamare suaproprio così. Perché si...

andreastoolbox : La figlia di Belen Rodriguez si chiamerà Luna Mari, senza la e - glooit : La figlia di Belen Rodriguez si chiamerà Luna Mari, senza la e leggi su Gloo - ______Angelica_ : Ma la figlia di Belen si chiamerà proprio Luna Marì, cioè senza la e finale? Proprio come AOO MARÌ SCENDI?? - solodax : Ieri ed oggi pomeriggio abbiamo fatto l'amore con Belen, Charlize Theron e J-Lo... stasera al massimo con la figlia… - infoitcultura : Belen Rodriguez, cosa farà dopo la nascita della figlia? Non ha alcuna intenzione di lasciare la tv -

Il Messaggero

Iniziate le registrazioni di Tu Si Que Vales, il talent show dei sabati sera autunnali più seguito dagli italiani. La trasmissione è stata confermata in toto, come rivelato durante la presentazione de ...