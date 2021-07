La famosa conduttrice si sposa: l’annuncio a sorpresa è arrivato in diretta, nessuno se lo aspettava! (Di domenica 4 luglio 2021) La famosa conduttrice si sposa: l’annuncio a sorpresa è arrivato in diretta, durante la trasmissione, nessuno se lo aspettava! Un annuncio inaspettato, arrivato in diretta tv. Al termine della puntata della nota trasmissione Mediaset, la conduttrice e giornalista ha comunicato che sta per convolare a nozze! Una notizia inaspettata, accolta con gioia dallo studio. LEGGI L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 4 luglio 2021) Lasiin, durante la trasmissione,se loUn annuncio inaspettato,intv. Al termine della puntata della nota trasmissione Mediaset, lae giornalista ha comunicato che sta per convolare a nozze! Una notizia inaspettata, accolta con gioia dallo studio. LEGGI L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IsaeChia : Famosa conduttrice televisiva confessa: “Volevo morire, non prendevo in braccio mio figlio per non buttarmi dalla f… -