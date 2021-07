Kyenge medico di famiglia a Padova ma l’Ordine protesta | è un’oculista | non ha i requisiti

(Di domenica 4 luglio 2021) Cecile, a, è diventatadi base nel quartiere Torre, ma perdei medici non ha rispettato le procedure. Lo scrive Libero, che riporta le obiezioni di Domenico Crisarà, il presidente dei medicini. «Non intendiamo farne un caso personale. Tra l’altro la sua non è l’unica pratica sulla quale abbiamo avanzato dei dubbi». «Il punto è – continua – che la dottoressanon ha i titoli per fare ildi». «La sua specializzazione è in oculistica- prosegue Crisarà – il che va benissimo. Ma non è lo stesso che ...

Silvana35366131 : RT @Gianmar26145917: Dal 1° luglio Cécile #Kyenge è medico di base a #Padova ma tanti colleghi non ci stanno: scelta con procedura d'urgenz… - swasye1 : RT @ImolaOggi: Kyenge, 'medico di base con 7 uomini di scorta. E senza aver fatto tirocinio' - Silvana35366131 : RT @Lara86124487: Ma va! Strano! Se è un Oculista perché medico di base! #comunistiVirali il cancro dell Italia! L'ex ministra Kyenge diven… - erpedrini : RT @antonio_bordin: L’ex ministrA #Kyenge nominata “con urgenza” medico di base, anche se è senza titolo e contro il parere dell’ordine dei… - erpedrini : RT @Gianmar26145917: Dal 1° luglio Cécile #Kyenge è medico di base a #Padova ma tanti colleghi non ci stanno: scelta con procedura d'urgenz… -

...CECILEL' avevamo lasciata mentre nel 2018 muoveva i suoi primi passi da attrice, ovviamente nel ruolo di sé stessa, in un cortometraggio sui figli dei migranti. E oggi ce la ritroviamo...AstraZinga si ribella a Draghi: il vaccino vietato per tutti Il presidente dellOrdine dei medici di Padova Domenico Crisarà ha attaccato: 'La dottoressa CècileKashetu non è undi base: ...Da ministro a medico di base. Cècile Kyenge torna a far parlare di sé: l'ex ministra dell'Integrazione, la prima di colore in Italia, ora fa il medico di famiglia a Padova. Italiana di origini congole ...Ex ministro all’Integrazione ed eurodeputata, di casa a Gaggio di Castelfranco, Cecile Kyenge coprirà per un anno un posto rimasto vacante di medico di base a Padova, dove sarà 2 volte la settimana ...