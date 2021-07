Jorginho Pallone d’oro | l’azzurro si candida | superato Kanté ma occhio a Kane

(Di domenica 4 luglio 2021) E se fosse proprioa riportare in Italia ila distanza di 15 anni dal trionfo di Cannavaro? Mai come quest’anno la corsa alè incerta. City, Inter, Bayern, Atletico campioni nazionali, Chelsea campione d’Europa. Niente Barcellona, Real Madrid, Juve, Paris Sg. Niente Francia, Germania, Portogallo, Belgio e Polonia. La caduta degli dei ha fatto crollare le quotazioni di nomi come Havertz, Lukaku, Lewandowski, Pogba, Kante?, Benzema, Mbappe? e altri big. Resta De Bruyne, il vincitore ideale, ma s’e? fatto male nella finale di Champions e s’e? fermato con l’Italia nei ...

(Di domenica 4 luglio 2021) E se fosse proprio Jorginho a riportare in Italia il Pallone d'Oro a distanza di 15 anni dal trionfo di Cannavaro? Mai come quest'anno la corsa al Pallone d'Oro è incerta. City, Inter, Bayern, Atletico campioni nazionali, Chelsea campione d'Europa. Niente Barcellona, Real Madrid, Juve, Paris Sg. Niente Francia, Germania, Portogallo, Belgio e Polonia. La caduta degli dei ha fatto crollare le quotazioni di nomi come Havertz, Lukaku, Lewandowski, Pogba, Kante?, Benzema, Mbappe? e altri big. Resta De Bruyne, il vincitore ideale, ma s'e? fatto male nella finale di Champions e s'e? fermato con l'Italia nei ... Sono oramai passate due settimane da quando il Napolista ha lanciato un'idea: Jorginho può vincere davvero il Pallone d'oro. Da quel momento la proposta ha preso piede e s'è diffusa a macchia d'olio.