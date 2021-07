'Joao Mario al Benfica, ci siamo: trovato l'accordo con l'Inter' (Di domenica 4 luglio 2021) LISBONA (PORTOGALLO) - Ci siamo, Inter e Benfica hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Joao Mario al club portoghese. Ne sono certi i quotidiani Record e A Bola , che stamane aprono con la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 luglio 2021) LISBONA (PORTOGALLO) - Cihanno raggiunto l'per il trasferimento dial club portoghese. Ne sono certi i quotidiani Record e A Bola , che stamane aprono con la ...

Advertising

DiMarzio : #Inter, #JoaoMario vuole il #Benfica: si lavora sulla clausola inserita dallo #Sporting - DiMarzio : #Inter, #JoaoMario piace al #Benfica: una clausola con lo #Sporting, però, rischia di far saltare tutto - Bianca34874951 : RT @FcInterNewsit: GdS – Raiola offre Dumfries, 8 mln dal Benfica per Joao Mario - BandieraInter : Dal Portogallo: accordo #Inter-#Benfica per #JoaoMario, ma lo #Sporting punta sulla clausola anti-rivali.… - CrisInter91 : @FootballAndDre1 Ave Joao Mario pieno di Classe, cediti al Benfica per noi poveri peccatori, e non ci ritornare ind… -