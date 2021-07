Joao Mario al Benfica, accordo a un passo: i dettagli (Di domenica 4 luglio 2021) Joao Mario Benfica, trattativa ad un passo dalla chiusura: accordo totale del club portoghese con l’Inter e il calciatore Joao Mario si avvicina a grandi passi al Benfica. Secondo quanto riportato dai quotidiani portoghesi, il giocatore avrebbe provato in tutti i modi a cercare l’accordo con lo Sporting Lisbona senza tuttavia trovarlo. Il centrocampista campione d’Europa nel 2016 sarebbe quindi pronto a legarsi al Benfica firmando un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. All’Inter dovrebbero andare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021), trattativa ad undalla chiusura:totale del club portoghese con l’Inter e il calciatoresi avvicina a grandi passi al. Secondo quanto riportato dai quotidiani portoghesi, il giocatore avrebbe provato in tutti i modi a cercare l’con lo Sporting Lisbona senza tuttavia trovarlo. Il centrocampista campione d’Europa nel 2016 sarebbe quindi pronto a legarsi alfirmando un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. All’Inter dovrebbero andare ...

