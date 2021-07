Jeff Bezos: l’inventore di Amazon guarda allo Spazio (Di domenica 4 luglio 2021) Mentre cede il posto di vertice ad Amazon Jeff Bezos rimarrà il principale azionista e “non ha mai avuto più energia creativa”. Si prepara per una spedizione che sorvolerà i cieli con la sua compagnia spaziale. Ma avrà anche altri interessi dopo l’addio all’azienda che lo ha reso famoso nel Mondo, quel sito dove si Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021) Mentre cede il posto di vertice adrimarrà il principale azionista e “non ha mai avuto più energia creativa”. Si prepara per una spedizione che sorvolerà i cieli con la sua compagnia spaziale. Ma avrà anche altri interessi dopo l’addio all’azienda che lo ha reso famoso nel Mondo, quel sito dove si

Advertising

CarloF0554ti : Questa cosa che i miliardari vengano sparati in orbita senza neanche bisogno dei komunisti non me la spiego: - CorriereQ : Il CEO di Insider commenta carriera e successi di Jeff Bezos - MariaNadiaMai2 : RT @PaoloBorg: Un tizio ha pagato 28 milioni di dollari per viaggiare 11 minuti in orbita con Jeff Bezos senza gravità Se si comprava un Gl… - PaoloBorg : Un tizio ha pagato 28 milioni di dollari per viaggiare 11 minuti in orbita con Jeff Bezos senza gravità Se si compr… - pablo__liberal : @catirafaella Se gli ipocriti volassero, questi farebbero perdere il sonno a Jeff Bezos e Richard Branson.. -