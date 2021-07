Jannik Sinner non giocherà alle Olimpiadi di Tokyo al suo posto Musetti (Di domenica 4 luglio 2021) Jannik Sinner a sorpresa annuncia che non farà parte della squadra azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Su Instagram annuncia a tutti la decisione di non presentarsi alle Olimpiadi di Tokyo (al suo posto ci sarà Musetti) spiegando il perché: prepararsi meglio. Cosa ha detto Jannik Sinner sulle Olimpiadi? Ecco quello che ha scritto sul suo profilo Instagram: ” Non è stata una decisione facile da prendere, ma ho deciso di non partecipare ai Giochi Olimpici ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021)a sorpresa annuncia che non farà parte della squadra azzurradi2020. Su Instagram annuncia a tutti la decisione di non presentarsidi(al suoci sarà) spiegando il perché: prepararsi meglio. Cosa ha dettosulle? Ecco quello che ha scritto sul suo profilo Instagram: ” Non è stata una decisione facile da prendere, ma ho deciso di non partecipare ai Giochi Olimpici ...

