Italia, Zenga: «Donnarumma? Nel girone potevo giocare anche io» (Di domenica 4 luglio 2021) Walter Zenga ha parlato di Donnarumma e dell’Europeo con l’Italia. Le parole dell’allenatore e ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport, soffermandosi su Gianluigi Donnarumma e il suo Europeo. Le parole dell’allenatore e ex portiere. Donnarumma – «Come ho visto finora Donnarumma in questo Europeo? Le prime tre partite potevo giocarle anche io, poi come lo conosco: ragazzo che sa quello che vuole dalla vita e si fa scivolare addosso tutto. anche la vicenda ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Walterha parlato die dell’Europeo con l’. Le parole dell’allenatore e ex portiere dell’Inter Walterha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport, soffermandosi su Gianluigie il suo Europeo. Le parole dell’allenatore e ex portiere.– «Come ho visto finorain questo Europeo? Le prime tre partitegiocarleio, poi come lo conosco: ragazzo che sa quello che vuole dalla vita e si fa scivolare addosso tutto.la vicenda ...

