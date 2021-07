Italia viva tenta la mediazione sul ddl Zan | “no” del deputato dem | «Volete affossarla»

Leggi su cityroma

(Di domenica 4 luglio 2021) Gironi caldissimi per la discussione in commissione Giustizia al Senato del ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia già approvata alla Camera e che sta aspettando l’ultimo via libera da palazzo Madama. Dopo la nota verbale del Vaticano in cui la Santa sede chiedeva espressamente modifiche ad alcuni articoli del disegno di legge, il dibattito si è polarizzato più di quanto non fosse già e coinvolge principalmente il segretario del Pd, Enrico Letta, che propone di votare la legge così com’è, e quello della Lega, Matteo Salvini, che chiede modifiche. In mezzo c’è Matteo Renzi, che con il suo partito sta cercando di trovare un punto di caduta proponendo modifiche agli articoli 1, 4 e ...