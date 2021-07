Italia-Usa: Mulè, 'gratitudine perenne per Stati Uniti' (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Buon 4 luglio a tutti gli americani che festeggiano oggi una giornata storica per gli Stati Uniti e non solo. Che i valori sanciti nella Dichiarazione d'indipendenza continuino a guidare una Nazione baluardo della democrazia e della libertà nel mondo. Una nazione amica dell'Italia e dell'Europa, a cui gli Italiani si rivolgono con riconoscenza perenne”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Buon 4 luglio a tutti gli americani che festeggiano oggi una giornata storica per glie non solo. Che i valori sanciti nella Dichiarazione d'indipendenza continuino a guidare una Nazione baluardo della democrazia e della libertà nel mondo. Una nazione amica dell'e dell'Europa, a cui glini si rivolgono con riconoscenza”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario alla Difesa, Giorgio, di Forza

Advertising

MediasetTgcom24 : Italia-Usa, Mattarella a Biden: 'Oggi partenariato più importante che mai' #4luglio - luigidimaio : Per la prima volta si terrà in Italia, a Roma, il vertice della @coalition anti-Daesh. Lunedì #28giugno partecipera… - ZioKlint : RT @MinutemanItaly: @Musso___ @Michele_Arnese Eh... BNL Italia la svuotano di tecnologia e se la portano in Francia, e contrastano manovre… - Europeo91785337 : RT @SkyTG24: 4 luglio, Di Maio brinda con Blinken: “Alleanza Italia-Usa su valori e scambi proficui” - _CuiProdest : RT @MinutemanItaly: @Musso___ @Michele_Arnese Eh... BNL Italia la svuotano di tecnologia e se la portano in Francia, e contrastano manovre… -