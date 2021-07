Italia Spagna: Luis Enrique già in clima partita sui social – FOTO (Di domenica 4 luglio 2021) Luis Enrique si prepara alla sfida contro l’Italia ad Euro 2020 in semifinale: ecco la strategia del ct spagnolo – FOTO L’Italia è pronta all’ennesima battaglia ad Euro 2020 e la sfida in semifinale vede gli Azzurri contrapposti alla Spagna di Luis Enrique che ha battuto a fatica ai rigori la Svizzera. Il commissario tecnico spagnolo entra già nel vivo della sfida: sui suoi canali social si mostra intento ad analizzare la sfida ai quarti di finale con la Svizzera preparandosi al meglio, come scrive su Twitter. ¡Preparándonos para lo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021)si prepara alla sfida contro l’ad Euro 2020 in semifinale: ecco la strategia del ct spagnolo –L’è pronta all’ennesima battaglia ad Euro 2020 e la sfida in semifinale vede gli Azzurri contrapposti alladiche ha battuto a fatica ai rigori la Svizzera. Il commissario tecnico spagnolo entra già nel vivo della sfida: sui suoi canalisi mostra intento ad analizzare la sfida ai quarti di finale con la Svizzera preparandosi al meglio, come scrive su Twitter. ¡Preparándonos para lo ...

Vivo_Azzurro : ???? ???????????????????? ???? ???? #Italia ?? #Spagna ???? ??? Martedì 6 luglio ?? ore 21 ??? Wembley Stadium, Londra #Nazionale… - capuanogio : Il presidente delle #Figc spiega che l'#Italia ha avuto una dotazione di 125 biglietti per la semifinale con la… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - cielle_l : RT @Vivo_Azzurro: ???? ???????????????????? ???? ???? #Italia ?? #Spagna ???? ??? Martedì 6 luglio ?? ore 21 ??? Wembley Stadium, Londra #Nazionale #Azzurri… - theblondie__ : RT @itscatiii: anche io voglio fare pizza e calcio per la partita Italia-Spagna con Carlos e Adami -