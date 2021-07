Italia-Spagna, come stanno gli uomini di Luis Enrique? Il punto | VIDEO (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo la vittoria contro il Belgio, il prossimo ostacolo per l'Italia si chiama Spagna. Ecco come stanno i nostri prossimi avversari Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo la vittoria contro il Belgio, il prossimo ostacolo per l'si chiama. Eccoi nostri prossimi avversari

Advertising

Vivo_Azzurro : ???? ???????????????????? ???? ???? #Italia ?? #Spagna ???? ??? Martedì 6 luglio ?? ore 21 ??? Wembley Stadium, Londra #Nazionale… - capuanogio : Il presidente delle #Figc spiega che l'#Italia ha avuto una dotazione di 125 biglietti per la semifinale con la… - repubblica : ?? Calcio, Euro2020: l'Italia e' in semifinale. Battuto il Belgio per 2-1, reti di Barella, Insigne e Lukaku su rigo… - francescovitel4 : @gloriapoch72 Credo che Italia e Spagna se proseguono i loro percorso saranno le vere protagoniste il prossimo anno… - Fedeee206 : RT @Sangiuliafandom: Ho una domanda importante da fare a @giuliast4bile Tra Spagna e Italia chi tiferai? ? #amici20 #amemici20 #giuliastabi… -