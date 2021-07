Italia - Spagna, Chiesa: "Morata? Ci siamo complimentati a vicenda" (Di domenica 4 luglio 2021) Prima il papà, poi il figlio. Entrambi a segno alla fase finale di un Europeo, il curioso record dei Chiesa raccontato dall'attaccante della Juve : " È stata una sensazione fantastica quella di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 luglio 2021) Prima il papà, poi il figlio. Entrambi a segno alla fase finale di un Europeo, il curioso record deiraccontato dall'attaccante della Juve : " È stata una sensazione fantastica quella di ...

Vivo_Azzurro : ???? ???????????????????? ???? ???? #Italia ?? #Spagna ???? ??? Martedì 6 luglio ?? ore 21 ??? Wembley Stadium, Londra #Nazionale… - capuanogio : Il presidente delle #Figc spiega che l'#Italia ha avuto una dotazione di 125 biglietti per la semifinale con la… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - sportli26181512 : Italia-Spagna, biglietti a Wembley solo per gli italiani residenti in Gran Bretagna: (ANSA) - ROMA, 03 LUG - Per la… - SoniaM58294710 : RT @CB_Ignoranza: Buongiorno. #Italia #Spagna #EURO2020 -