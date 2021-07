Italia-Spagna, Azpilicueta: “Gli azzurri sono molto forti, Jorginho grandissimo giocatore” (Di domenica 4 luglio 2021) Il difensore del Chelsea e della Nazionale spagnola, Cesar Azpilicueta, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato dell’imminente semifinale di Euro 2020 contro l’Italia: “Abbiamo una chat tra giocatori del Chelsea, ci sentiamo spesso. Io, Jorginho ed Emerson ci vedremo martedì, alla fine il calcio è così: quando giochi in nazionale puoi affrontare compagni di squadra, e viceversa. E’ una cosa naturale, martedì ciascuno darà il massimo per il suo Paese. Jorginho è un grandissimo giocatore, lo ha dimostrato sia al Chelsea che con l’Italia. E’ fondamentale ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) Il difensore del Chelsea e della Nazionale spagnola, Cesar, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato dell’imminente semifinale di Euro 2020 contro l’: “Abbiamo una chat tra giocatori del Chelsea, ci sentiamo spesso. Io,ed Emerson ci vedremo martedì, alla fine il calcio è così: quando giochi in nazionale puoi affrontare compagni di squadra, e viceversa. E’ una cosa naturale, martedì ciascuno darà il massimo per il suo Paese.è un, lo ha dimostrato sia al Chelsea che con l’. E’ fondamentale ...

