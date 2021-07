Italia-Spagna (6 luglio ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 4 luglio 2021) Italia e Spagna hanno un conto aperto agli Europei e sarà la quarta edizione consecutiva in cui le due nazionali si affrontano nella fase a eliminazione diretta. Nel 2008 ai quarti di finale si imposero gli iberici ai rigori aprendo il ciclo vincente che si sarebbe concluso nel 2012 con la vittoria 4-0 in finale InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 4 luglio 2021)hanno un conto aperto agli Europei e sarà la quarta edizione consecutiva in cui le due nazionali si affrontano nella fase a eliminazione diretta. Nel 2008 ai quarti di finale si imposero gli iberici ai rigori aprendo il ciclo vincente che si sarebbe concluso nel 2012 con la vittoria 4-0 in finale InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vivo_Azzurro : ???? ???????????????????? ???? ???? #Italia ?? #Spagna ???? ??? Martedì 6 luglio ?? ore 21 ??? Wembley Stadium, Londra #Nazionale… - capuanogio : Il presidente delle #Figc spiega che l'#Italia ha avuto una dotazione di 125 biglietti per la semifinale con la… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - calciomercatoit : ??#Italia - #Barella: 'Dispiaciuto per #Lukaku. Strano non festeggiare per #Spinazzola' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Italia-#Spagna è #Immobile vs #Morata: il problema del gol in Nazionale, gli insulti e i precedenti azzurri da ribaltare htt… -