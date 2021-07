Italia-Serbia oggi, Finale Preolimpico basket: orario, tv, programma, streaming. C’è anche Rai3! (Di domenica 4 luglio 2021) Sarà ancora lo storico duello tra Italia e Serbia a dare alle Olimpiadi di Tokyo una delle quattro qualificate dai tornei Preolimpici. Insieme a Spalato, Kaunas e Victoria, è a Belgrado che si compie il destino tra azzurri e serbi all’Aleksandar “Aza” Nikolic Hall, conosciuta anche come Pionir. LIVE Serbia-Italia, Preolimpico basket in DIRETTA: l’estasi o la polvere. I guerrieri azzurri nell’arena di Belgrado Gli azzurri vengono da una semiFinale vinta in modo netto con la Repubblica Dominicana, grazie a un terzo quarto d’autore e a una prova più ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Sarà ancora lo storico duello traa dare alle Olimpiadi di Tokyo una delle quattro qualificate dai tornei Preolimpici. Insieme a Spalato, Kaunas e Victoria, è a Belgrado che si compie il destino tra azzurri e serbi all’Aleksandar “Aza” Nikolic Hall, conosciutacome Pionir. LIVEin DIRETTA: l’estasi o la polvere. I guerrieri azzurri nell’arena di Belgrado Gli azzurri vengono da una semivinta in modo netto con la Repubblica Dominicana, grazie a un terzo quarto d’autore e a una prova più ...

Italbasket : ???????? La finalissima Sarà Italia-Serbia l'ultimo atto a Belgrado. Domani alle 20.30 gli Azzurri giocheranno per con… - Eurosport_IT : ITALIA IN FINALEEEEE! ?????? Gli azzurri battono in semifinale la Repubblica Dominicana (+20) e continuano a inseguir… - LiaCapizzi : E Serbia sia, come da pronostico. La finale del preolimpico sarà contro Marjanovic &Co. Chi vince vola a Tokyo. Di… - ptrapani : RT @Italbasket: ???????? La finalissima Sarà Italia-Serbia l'ultimo atto a Belgrado. Domani alle 20.30 gli Azzurri giocheranno per conquistare… - ptrapani : RT @parallelecinico: Sarà Serbia-Italia. Domani. 20.30 Rai Tre e SkySport 1. O si va a Tokyo o si va al mare. #PreOlimpicoTipo -