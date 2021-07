Italia, sei gigante: Serbia battuta a Belgrado, gli azzurri vanno a Tokyo (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo 17 anni l'Italia torna all'Olimpiade. Gli azzurri rendono magica e indimenticabile la notte di Belgrado piegando la Serbia 102 - 95 in casa sua, con una partita indimenticabile. Quasi sempre ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo 17 anni l'torna all'Olimpiade. Glirendono magica e indimenticabile la notte dipiegando la102 - 95 in casa sua, con una partita indimenticabile. Quasi sempre ...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie a chi questa mattina, in tutta Italia, ha dedicato il suo tempo, nonostante le code e il caldo, per firmare… - LegaSalvini : Bellissimo vedere la fila al gazebo a Brindisi per firmare per il #referendumgiustizia! E tu sei già andato a firma… - Gazzetta_it : #Italbasket, sei gigante! Serbia battuta a Belgrado, gli azzurri vanno a #Tokyo2020 - ChriLiotta396A : RT @gippu1: L'#Italia qualifica dunque sei squadre a Tokyo 2020/2021: pallavolo maschile, pallavolo femminile, pallanuoto maschile, softbal… - Carus89 : - Amore, ma non avevi detto che stasera serviva un miracolo? - Amore, abbiamo dato venti punti alla Serbia in casa… -