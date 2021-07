Italia, no al maxi ritiro di Londra: dopo la Spagna si torna a Coverciano (Di domenica 4 luglio 2021) L’Italia non resterà in Inghilterra in caso di vittoria contro la Spagna: ritorno a Coverciano dopo la gara con la Spagna La situazione legata alla pandemia e ai contagi in Inghilterra non è delle migliori, con la variante Delta che ha fatto salire vertiginosamente i dati. Per questo motivo, riporta il Corriere dello Sport, l’Italia avrebbe deciso di non fermarsi a Londra anche se dovesse vincere contro la Spagna. Martedì va in scena la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna e in caso di vittoria, l’Italia dovrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) L’non resterà in Inghilterra in caso di vittoria contro la: ritorno ala gara con laLa situazione legata alla pandemia e ai contagi in Inghilterra non è delle migliori, con la variante Delta che ha fatto salire vertiginosamente i dati. Per questo motivo, riporta il Corriere dello Sport, l’avrebbe deciso di non fermarsi aanche se dovesse vincere contro la. Martedì va in scena la semifinale di Euro 2020 contro lae in caso di vittoria, l’dovrebbe ...

