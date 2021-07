Italia-Francia: Mattarella giunto a Parigi per visita di Stato, domani l’incontro con Macron (Di domenica 4 luglio 2021) Parigi, 4 lug. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato a Parigi dove sarà in visita di Stato fino a martedì prossimo. Al suo arrivo nella capitale francese, il Capo dello Stato visiterà il Musée National de la Céramique de Sèvres, accompagnato dalla ministra della Transizione ecologica, Barbara Pompili. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021), 4 lug. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, è atterrato adove sarà indifino a martedì prossimo. Al suo arrivo nella capitale francese, il Capo dellovisiterà il Musée National de la Céramique de Sèvres, accompagnato dalla ministra della Transizione ecologica, Barbara Pompili. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

