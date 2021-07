Italia-Francia: Mattarella giunto a Parigi per visita di Stato, domani l’incontro con Macron (2) (Di domenica 4 luglio 2021) (Adnkronos) – Mattarella incontrerà, quindi, il presidente dell’Assemblée nationale, Richard Ferrand e, nel pomeriggio, terrà una Lectio magistralis all’Université La Sorbonne. La giornata terminerà al Palais de l’Elysée con il Pranzo di Stato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021) (Adnkronos) –incontrerà, quindi, il presidente dell’Assemblée nationale, Richard Ferrand e, nel pomeriggio, terrà una Lectio magistralis all’Université La Sorbonne. La giornata terminerà al Palais de l’Elysée con il Pranzo di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

