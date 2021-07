Italia, domani alle 11 la partenza per Londra. Rifinitura alle 18 (Di domenica 4 luglio 2021) Primo e ultimo allenamento per la Nazionale a Coverciano dopo il ritorno dal Monaco di Baviera e la vittoria dei quarti di finale contro il Belgio. Come riportato dall’Ansa, gli azzurri stanno lavorando con il nuovo pallone, grigio, delle semifinali e della finale dell’Europeo. La partenza per Londa è prevista domani intorno alle 11 con un volo charter Firenze-Luton, alle 14,30 (ora Italiana) conferenza stampa del ct Mancini e del capitano Chiellini a Wembley mentre la Rifinitura verrà svolta ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Primo e ultimonamento per la Nazionale a Coverciano dopo il ritorno dal Monaco di Baviera e la vittoria dei quarti di finale contro il Belgio. Come riportato dall’Ansa, gli azzurri stanno lavorando con il nuovo pallone, grigio, delle semifinali e della finale dell’Europeo. Laper Londa è previstaintorno11 con un volo charter Firenze-Luton,14,30 (orana) conferenza stampa del ct Mancini e del capitano Chiellini a Wembley mentre laverrà svolta ...

